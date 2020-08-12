اعتماد المرحلة الثانية.. قرار إماراتي جديد بشأن الوافدين

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية، عن إعتماد المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين وذلك اعتبارًا من تاريخ 12 أغسطس 2020 .





وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنه سيتم السماح بعودة الوافدين الي البلاد عبر الحصول علي الموافقة المسبقة تلقائيا دون الحاجة الي تقديم طلب بدلا من التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة وذلك دعما لعملية تسهيل إجراءات العودة للمقيمين.





كما نصحت الهيئة جميع الوافدين " المقيمين بضرورة تحديث بياناتهم الخاصة، رقم بطاقة الهوية، رقم جواز السفر، الجنسية، عبر الدخول على الرابط uaeentry.ica.gov.ae





جدير بالذكر أن إجراء تحديث البيانات اختياري للراغبين في التأكد من صحة البيانات ووثائق السفر الخاصة بهم، وارتباطها بتصريح الموافقة الذي تم منحه بشكل مسبق.





وتشمل إجراءات رحلة العودة الي الإمارات تحديث البيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني وبشكل اختياري، ومن ثم إلزامية إجراء الفحص المخبري المسبق في الخارج لفيروس كوفيد - 19 بواسطة المختبرات المعتمدة في الدول، مع إشتراط الحصول على نتيجة فحص سلبية لمدة لا تزيد عن 96 ساعة قبل الإقلاع ومن ثم القيام بحجز تذكرة سفر مع ضرورة إبراز شهادة الخلو من الفيروس لشركات النقل الجوي.





كما أعلنت الهيئة انه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لكافة المقيمين عند وصولهم للدولة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة حيث يشمل ذلك إجراء الفحص المخبري لفيروس كوفيد - 19 والالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق الحصن وذلك لضمان صحتهم وسلامتهم.