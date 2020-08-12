مكالمة خاصة بين بوتين وماكرون حول لبنان.. تفاصيل

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول الوضع في لبنان؛ وذلك بعد مضي أسبوع على انفجار مرفأ بيروت الرهيب، وفق ماذكرت شبكة "آر تي".





أفاد الكرملين، أن الرئيسين استعرضا مستجدات الوضع في لبنان، مع التركيز على الإجراءات التي تتخذها موسكو وباريس في سبيل تقديم دعم إنساني إلى الشعب اللبناني ، في ظل الانفجار المدمر الذي هز مرفأ العاصمة بيروت في الرابع من أغسطس الجاري.





















وفي المكالمة أطلع ماكرون نظيره الروسي ، عن انطباعاته حول الانفجار خاصة وزيارته الأخيرة إلى بيروت ، ونتائج مؤتمر المانحين الافتراضي الذي نظمته فرنسا الأحد الماضي ، بهدف تفعيل المساعدات الدولية إلى لبنان.





أكد بوتين، خلال المكالمة على موقف روسيا الداعم لوحدة هذا البلد وسيادته، مشددا على ضرورة تسوية جميع المسائل الخلافية فيه من قبل اللبنانيين أنفسهم على أساس حوار بناء، دون أي تدخل خارجي.