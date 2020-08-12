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أخبار العالم

اليونان تحذر تركيا من كارثة في شرق المتوسط.. جيشا أنقرة وأثينا وجها لوجه الآن

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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حسام رضوان
حذر رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء، من احتمال وقوع حادث في شرق البحر المتوسط حيث تجمعت  القوات البحرية اليونانية والتركية بعد أن قررت أنقرة إرسال سفينة لإجراء أبحاث زلزالية جنوب كاستيلوريزو.


وقال في خطاب له حول التطورات في المنطقة:"خطر وقوع حادث يبوح في الأفق عندما يتجمع عدد كبير من القوات البحرية في منطقة محدودة والمسؤولية في مثل هذه الحالة يتحملها الشخص الذي يتسبب في هذه الظروف".


وشدد على أن اليونان "لا تهدد [أحدًا] ولا يمكن ابتزازها. وهذا هو بالضبط سبب عدم خضوعها للتهديدات والابتزاز. كما أنها لا تتسامح مع الأعمال الاستفزازية ".


وفي إشارة إلى قرار تركيا الانسحاب من عملية الاتصالات الاستكشافية التي كان من المقرر أن تبدأ في 28 أغسطس، قال ميتسوتاكيس إن أثينا مستعدة لبدء حوار مع أي من جيرانها.


"نتطلع إلى أن يسود المنطق أخيرًا في البلد المجاور حتى يبدأ حوار حسن النية".


ورغم حديث أنقرة عن حل الازمات مع اليونان بالتفاوض؛ أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، اليوم الأربعاء، عن أن تركيا ستواصل التنقيب في شرق المتوسط، رغم التصعيد مع أثينا.


وقال دونماز عبر "تويتر"، إن "تركيا ستواصل استكشاف قاع البحر في شرق البحر المتوسط ​​بحثًا عن احتياطيات الهيدروكربونات، على خلفية التصعيد المتجدد مع اليونان، التي تعتبر منطقة الحفر جزءًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة".


وأضاف: "تقوم سفينتنا أوروك ريس بالتنقيب في المياه. وبحلول 23 أغسطس ، سيتم مد 1750 كيلومترًا [1087 ميلًا] من الكابلات الزلزالية".


وزعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده ترغب في حل الخلاف مع اليونان في منطقة شرق البحر المتوسط عبر الحوار. 


ومع بدء سفينة الاستكشاف التركية التنقيب في المياه، التي تطالب بها اليونان في البحر الأبيض المتوسط، ​​يوم الاثنين؛ حشدت اليونان قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى، وتعهدت بحماية حقوقها السيادية بجميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك العسكرية.
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