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أخبار العالم

طلب تأجيل الدراسة| وزير الصحة التركي: كورونا يتوسع وقد نعود للإجراءات الصارمة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، إن ازدياد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في تركيا قد يستدعي العودة إلى اتخاذ تدابير وقائية صارمة.

وبحسب "تي آر تي" التركية، اقترح قوجه تأجيل بدء الدراسة شهرًا على الأقل، والاستعاضة عنه بالتعليم عن بعد إن اقتضت الحاجة، بسبب زيادة حالات كورونا.

وفي آخر إحصاء رسمي لإصابات كورونا أعلنت السلطات الصحية في تركيا، أمس الثلاثاء، عن تسجيل  1183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 15 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابات في تركيا 243180، فيما وصلت الوفيات إلى 5873.

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، اعترف الوزير في كلمة الأحد الماضي، خلال افتتاح منشآت صحية ومراكز أبحاث في جامعة قوجه إيلي شمال غربي تركيا، بأن خطر كورونا لم يختف بعد، بل يواصل تزايده في البلاد.

وطالب قوجة المواطنين بضرورة الامتثال لتدابير الوقاية من كورونا، وفي مقدمتها التزام ارتداء الكمامات، ومراعاة مسافة التباعد الجسدي والحرص على النظافة الشخصية.
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