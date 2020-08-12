ألمانيا تعلن موعد ظهور لقاح كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الأربعاء ، عن إتاحة لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" قريبا، لكنه حذر من أن الأمر قد يستغرق أكثر من بضعة أشهر للسيطرة على الوباء.





وقال معهد روبرت كوخ: "التوقعات الأولية تجعل توافر لقاح واحد أو عدة لقاحات يبدو ممكنًا بحلول خريف 2020".





وحذر المعهد من أنه "سيكون من الخطير في هذه المرحلة الثقة في أن تطعيمًا من خريف 2020 يمكنه السيطرة على الوباء".





وفي ورقة باللغة الألمانية بعنوان "الوباء في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة"، حذر المعهد الملكي الألماني من أن تأثير أي لقاح يمكن أن يخفف من خلال الطفرات الفيروسية أو المضاعفات المتعلقة بالمناعة طويلة الأمد.





ومن جانبه، حث وزير الصحة الألماني ينس سبان المواطنين على توخي الحذر حيث أبلغت البلاد عن أعلى قفزة يومية في الحالات منذ 9 مايو.



















