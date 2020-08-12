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رياضة

تشكيل أتالانتا أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف جيان جاسبيريني، المدير الفني لنادي أتالانتا الإيطالي، عن تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية.

وجاء تشكيل أتالانتا كالآتي:

في حراسة المرمى: سبورتيلو

خط الدفاع: دييمستي - كالدارا - تولوي

خط الوسط : جوسينز - فرولر - دي رون - هاتيبوير

خط الهجوم: باليسيتش - جوميز - زاباتا

ويلاقي الفائز من تلك المباراة في دور نصف النهائي،  الفائز من مباراة فريقي أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني.
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