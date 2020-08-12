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أخبار البلد

فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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كريم عاطف - عدسة : عمرو السيد

بدأت لجان دائرة الدقى الانتخابية في فرز أصوات الناخبين، في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

 

وأغلقت منذ قليل اللجان أبوابها، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت، والتي استمرت على مدار يومين.

 

وكانت قد بدأت امس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وانتهت اليوم  لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.


بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين. 

 

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضرواس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

 

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
فرز أصوات لجان الدقي فى انتخابات الشيوخ .. صور
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