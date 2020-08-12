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أخبار العالم

من بينهم ضباط داخلية.. أسماء جديدة في قضية شاليهات بنيدر الكويتية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:51 م
النيابة العامة الكويتية
النيابة العامة الكويتية
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محمود نوفل
كشف مصدر كويتي مطلع عن تورط بنغالي جديد في قضية غسل أموال شاليهات بنيدر، المتهم فيها الإيراني فؤاد صالحي و4 آخرين، حيث أثبتت التحريات ضلوعه في الاتهام، والاشتراك في هذه الجريمة.

وأوضح المصدر لصحيفة القبس الكويتية أن الجهات المعنية تقوم حاليا بالتحري عن أسماء 4 ضباط في وزارة الداخلية، لمعرفة ما إذا كانوا شركاء في الاتهام أم إنهم مجرد أصدقاء للمتهم الإيراني.

وبيًن المصدر انه يجري حاليًا تفريغ سجل المكالمات الهاتفية الخاصة بالضباط الأربعة، إضافة إلى كشف التحويلات البنكية.

في سياق متصل رفضت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين الـ5 في هذه القضية، حيث قرر استمرار حبسهم لمدة أسبوعين، وهم: كويتيان وبدون ولبناني، إضافة إلى المتهم الرئيسي الإيراني فؤاد صالحي.
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