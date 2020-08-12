بنهاية العملية الانتخابية.. محافظ الشرقية يشيد بأداء غرفة العمليات ويشكر الأجهزة

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأداء غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والمُشكلة لمتابعة عملية إنتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 ، وكذلك غرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء والتي إستطاعت متابعة سير العملية الإنتخابية لحظة بلحظة على مدار اليومين ،وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.





أكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية كانت على تواصل دائم بغرف العمليات الفرعية بكل مركز ومدينة وحي لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تعيق العملية الإنتخابية والظهور بمظهر مشرف .

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أثنى محافظ الشرقية على التعاون والتنسيق الكامل بين الجهات والأجهزة المعنية من صحة وشباب وتموين وكهرباء وتضامن إجتماعي وتعليم ومياه شرب وصرف صحي وطب بيطري وقوي عاملة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية والعُمد والمشايخ لتجهيز وتهيئة المقار ولجان الإنتخاب لإستقبال الناخبين وتوفير أماكن مبيت لعناصر الشرطة المدنية المشرفه على تأمين عملية إنتخابات مجلس الشيوخ .





كما وجه المحافظ الشكر والتقدير لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية على أدائهم المتميز فى إنتظام سير عملية إنتخابات مجلس الشيوخ وتذليل أيه عقبات تواجه المواطنين لضمان الإدلاء بأصواتهم بصورة مشرفة أمام العالم .





أشاد محافظ الشرقية باللمسات الإنسانية التى قدمتها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة لمد يد العون فى مساعدة النساء وكبار السن والمرضى وذوى الهمم للأدلاء بأصواتهم فى الإستحقاق الإنتخابي فى جو هادئ ومنظم وديمقراطي.