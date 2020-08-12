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راح ابن النادي.. تامر أمين عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز: اللاعيبة سماسرة والانتماء بلح

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:44 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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هاني حسين
علق الإعلامي تامر أمين، على انتقال رمضان صبحي  إلى نادي بيراميدز ورحيله عن النادي الأهلي .

وقال تامر أمين في برنامجه" آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  رمضان صبحي على وشك توقيع عقود الانتقال إلى بيراميدز بقيمة 100 مليون جنيه في 3 مواسم ".

 وأضاف تامر أمين :"  الخبر صدمة كبيرة ويزعل أي أهلاوي ".

وتابع تامر أمين :" لاعبى الكرة تغيروا وفكرة الانتماء وابن النادي والفانلة الحمراء مش موجودة ، واللاعبين عبارة عن سماسرة  ينتمون لمن يدفع أموال أكثر ".

وأكمل تامر أمين:"  القصة بالنسبة للاعبين الحصول على اموال وملايين أكثر وتأمين المستقبل، وكلام اللاعبين عن الانتماء للأندية بلح وغير حقيقي".

ولفت تامر امين:"  الأهلي لن يقف على لاعب الأهلي لم يخسر لاعب مطلقا على مدار تاريخه، ولا  تنخدعوا بمشاهد الانتماء وكل ما يفعله اللاعبين اكل عيش".

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