راح ابن النادي.. تامر أمين عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز: اللاعيبة سماسرة والانتماء بلح

علق الإعلامي تامر أمين، على انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز ورحيله عن النادي الأهلي .





وقال تامر أمين في برنامجه" آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" رمضان صبحي على وشك توقيع عقود الانتقال إلى بيراميدز بقيمة 100 مليون جنيه في 3 مواسم ".





وأضاف تامر أمين :" الخبر صدمة كبيرة ويزعل أي أهلاوي ".





وتابع تامر أمين :" لاعبى الكرة تغيروا وفكرة الانتماء وابن النادي والفانلة الحمراء مش موجودة ، واللاعبين عبارة عن سماسرة ينتمون لمن يدفع أموال أكثر ".





وأكمل تامر أمين:" القصة بالنسبة للاعبين الحصول على اموال وملايين أكثر وتأمين المستقبل، وكلام اللاعبين عن الانتماء للأندية بلح وغير حقيقي".





ولفت تامر امين:" الأهلي لن يقف على لاعب الأهلي لم يخسر لاعب مطلقا على مدار تاريخه، ولا تنخدعوا بمشاهد الانتماء وكل ما يفعله اللاعبين اكل عيش".



