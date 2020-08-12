AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبد المحسن سلامة: تدخل الرئيس السيسي لحل مشكلة الوفد واقعة فريدة..فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:50 م
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، إنه لأول مرة تظهر الهيئة الوطنية للانتخابات مع التعديلات الدستورية وهذه ضمانة كبيرة لشفافية ونزاهة الانتخابات .

وأضاف عبد المحسن سلامة خلال لقائه في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، ان الانتخابات منذ ان اعيد  الاشراف القضائي عليها كاملا تم نقلها نقلة كبيرة واكد علي ان الصوت الانتخابي الان لايوجد به اى تلاعب ونعمل الآن علي تربية أجيال جديدة لديها فكرة عن نزاهة الانتخابات.

وأوضح عبد المحسن سلامة ، أنه من الضروري ان نصل الي النضج الحزبي والسياسي وذلك لان مصر بها 104 أحزاب كما ان تجمع الأحزاب حدث للمرة الأولى في انتخابات البرلمان السابقة وكان في قائمة واحدة وهي من أجل مصر وهذا في القوائم وليس في الفردي .

وتابع : ان التطور الذي حدث في التجربة الحزبية في انتخابات مجلس الشيوخ هو وجود توافق بين 12 حزبا بين القائمة والفردي .

واستكمل : ان التجربة الحزبية تحتاج الى جهد اكبر من الحزبيين انفسهم وليس من الدولة وعلى الأحزاب ان تعيد صياغة نفسها لان الازمة بهم وليس في الدولة .

وأشار إلى واقعة لم تحدث إلا من الرئيس السيسي فقط وهي التدخل لإصلاح ذات البين بين حزب معارض وهو حزب الوفد وهذه واقعة فريدة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو شقة: الوفد سيجرى مشاورات مع الأحزاب لخوض انتخابات النواب والشيوخ بقائمة توافقية تضم القوى الوطنية

بعد إصدار البرلمان لقوانين الانتخابات...الأحزاب ترسم خريطة التحالفات فى مجلسى النواب والشيوخ ..الوفد يتبنى تشكيل قائمة متجانسة من الأحزاب..والتجمع يدعو إلى تشكيل تحالفات وطنية بين القوى السياسية

بهاء أبوشقة في حواره لـ«صدى البلد»: قانون مجلسي النواب والشيوخ الأصلح للمرحلة الحالية..سنجري مشاورات مع الأحزاب لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة توافقية..وأتحدى أن يلعب المال السياسى دورا داخل حزب الوفد

الوفد يتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية لتشكيل كتلة وطنية متماسكة في القوائم والانتخابات الفردية داخل البرلمان.. أبو شقة: قانونا النواب والشيوخ الأصلح للفترة الحالية

أبو شقة: إعلان أسماء مرشحى الوفد فى انتخابات النواب والشيوخ عقب فتح باب الترشح

الأحزاب السياسية تستعد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ .. الوفد: التنسيق مع الأحزاب على المقاعد الفردية .. الحركة الوطنية: إعلان اسم الائتلاف فى الوقت المناسب

ترشيحاتنا

راح ابن النادي.. تامر أمين عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز: اللاعيبة سماسرة والانتماء بلح

اتضايقت.. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

وفاة 7 أشخاص واصابة 60 حتى الان..فيروس جديد يضرب الصين

إهمالي كلفني كتير.. آخر كلمات الراحل سناء شافع قبل وفاته

الأول ثانوية أزهرية علمي: كنت لا أنام لتحقيق التفوق وهذه نصيحة شيخ الأزهر لي

بريطانيا تحذف 5 آلاف حالة وفاة من ضحايا كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليها

أكبر معمرة والعرسان ونمرة البصل.. 8 مشاهد غريبة في اليوم 2 والاخير لانتخابات الشيوخ..صور

فرز أصوات لجان مصر الجديدة في انتخابات الشيوخ .. صور