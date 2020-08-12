عبد المحسن سلامة: تدخل الرئيس السيسي لحل مشكلة الوفد واقعة فريدة..فيديو

قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ، إنه لأول مرة تظهر الهيئة الوطنية للانتخابات مع التعديلات الدستورية وهذه ضمانة كبيرة لشفافية ونزاهة الانتخابات .





وأضاف عبد المحسن سلامة خلال لقائه في برنامج بالورقة والقلم المذاع علي قناة تن ، ان الانتخابات منذ ان اعيد الاشراف القضائي عليها كاملا تم نقلها نقلة كبيرة واكد علي ان الصوت الانتخابي الان لايوجد به اى تلاعب ونعمل الآن علي تربية أجيال جديدة لديها فكرة عن نزاهة الانتخابات.





وأوضح عبد المحسن سلامة ، أنه من الضروري ان نصل الي النضج الحزبي والسياسي وذلك لان مصر بها 104 أحزاب كما ان تجمع الأحزاب حدث للمرة الأولى في انتخابات البرلمان السابقة وكان في قائمة واحدة وهي من أجل مصر وهذا في القوائم وليس في الفردي . الأحزابالأولىأجل





وتابع : ان التطور الذي حدث في التجربة الحزبية في انتخابات مجلس الشيوخ هو وجود توافق بين 12 حزبا بين القائمة والفردي .





واستكمل : ان التجربة الحزبية تحتاج الى جهد اكبر من الحزبيين انفسهم وليس من الدولة وعلى الأحزاب ان تعيد صياغة نفسها لان الازمة بهم وليس في الدولة .





وأشار إلى واقعة لم تحدث إلا من الرئيس السيسي فقط وهي التدخل لإصلاح ذات البين بين حزب معارض وهو حزب الوفد وهذه واقعة فريدة .