صحيفة كويتية: لم يتم بحث عودة الأطباء والمهندسين إلى البلاد

كشفت مصادر مطلعة كويتية أنه لم يتم بحث عودة المقيمين من الخارج الي أراضي الدولة الكويتية، ولا سيما الأطباء والمهندسين والقضاة وغيرهم من الخبراء والفنيين.





جاءت تلك التصريحات في أعقاب إنعقاد اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي ، برئاسة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود، لمراجعة إجراءات تشغيل الرحلات الجوية ومناقشة المستجدات المحلية والدولية لجائحة كورونا.





وأكد المصدر لصحيفة القبس الكويتية أنه لم ترد أي توجيهات من السلطات الصحية بإضافة أو إلغاء بعض الدول الـ31 الممنوعة من دخول البلاد.





وبيًنت المصادر انه ستتم مواصلة الاستمرار بالعمل بحظر دخول الأجانب من 31 دولة، ما لم ترد أي تعليمات من قبل السلطات الصحية، لا سيما أن مراجعة قوائم الدول، سواء بالإضافة أو الإلغاء، حيث تخضع للبحث والدراسة كل 10 أيام.