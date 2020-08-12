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أخبار البلد

وزير الخارجية يؤكد لنظيره العراقي إدانة مصر لأي ممارسات تركية تنتقص من سيادة العراق

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:57 م
سامح شكري
سامح شكري
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أ ش أ
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من نظيره العراقي فؤاد حسين، حيث أحاطه وزير خارجية العراق علمًا بتفاصيل الاعتداء التركي الأخير الذي استهدف مركبة تابعة لحرس الحدود العراقي شمال العراق ومقتل عدد منهم.

وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد، خلال الاتصال، على دعم مصر الكامل للعراق الشقيق، والمساندة الدائمة لكل ما يحفظ أمنه، فضلًا عن إدانة أي ممارسات تركية تنتقص من السيادة العراقية وتعتدي على أراضيه.

وتم الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة التنسيق والتشاور بينهما لمواجهة التحديات الراهنة.
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