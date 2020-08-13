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منوعات

القط مانشستر نجم السوشيال ميديا الأجمل والأقصر.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أصبح القط الروسي "مانشستر" شديد الجمال، صاحب الأرجل القصيرة التي تبلغ 4 بوصات، نجم على موقع "إنستجرام"، حيث حشدت أكثر من 50000 متابع.

يبلغ "مانشستر" عامين تقريبًا، وهو مزيج من سلالتين أسكتلندي وMunchkin، وهي سلالتان تشتهران بأرجلها القصيرة للغاية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

يعيش هذا القط مع مالكه "ألكسندر أوشاكوف" البالغ 36 عامًا في موسكو، روسيا، ولا يدع ارتفاعه الصغير يمنعه من عيش أفضل حياته.

وأوضح "ألكساندر" قائلًا أن "مانشستر" ولد في 15 سبتمبر 2018، واشتريتُه في سن 4 أشهر، وقررت مناداته باسم "مانشستر" تكريمًا لفريق مانشستر يونايتد لكرة القدم لأنني معجب بهم منذ عام 1998.

قررت إنشاء حساب على Instagram له لأنني اعتقد أنه لطيف بما يكفي لإسعاد الآخرين، وبالفعل نجح الكثير من المعجبين، والذين بلغ عددهم أكثر من 500 ألف متابع على صفحته.

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