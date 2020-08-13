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منوعات

فيروس كورونا يؤثر بالسلب على الصحة العقلية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قد يعاني العديد من الأشخاص من القلق المتزايد أثناء الوباء، ويوضح الخبراء أن هذا الشعور يمكن أن يتفاقم بسبب الشعور بالعزلة التي يمكن أن تأتي مع فترة  التباعد الاجتماعي.

ويقول أعضاء لجنة جمعية الرئة الأمريكية أنه من المهم للأشخاص المعرضين للقلق المتزايد الحصول على رعاية الصحة العقلية، بحسب ما نشر موقع "سي إن إن" الأمريكي.

كما أوضح "كين دكوورث" المدير الطبي للتحالف الوطني للأمراض العقلية: "من المهم أيضًا أن نتذكر أن واحدًا من كل خمسة أمريكيين كان يعاني من حالة صحية عقلية قبل الوباء، وقال إن هؤلاء الناس ما زالوا بحاجة إلى الحصول على رعاية الصحة العقلية".

وشدد "دكوورث" على أهمية خدمات الرعاية الصحية عن بعد وجلسات الهاتف للأشخاص الذين ليس لديهم اتصال بالإنترنت.

فيما أكد الدكتور "تايش هول براون" أستاذ الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية الطب بجامعة هوارد ، أن الناس بحاجة أيضًا إلى التحقق من الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.
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