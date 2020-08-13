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أخبار العالم

55 ألفًا و910 إصابات جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:16 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 5 ملايين و197 ألفا و118 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 55 ألفا و910 حالات إصابة جديدة.
وذكرت الجامعة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 166 ألفا و26 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 199 حالة وفاة جديدة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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