طقس اليوم فى السعودية.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن تشهد سماء المملكة اليوم غيوما جزئيا على مناطق نجران وجازان وعسير مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق.





وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، حائل، والقصيم، تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.





وبيًنت الأرصاد السعودية أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.





وعن حالة البحر المتوسط كشف الأرصاد أن حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.