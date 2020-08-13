الصين تعلن العثور على فيروس كورونا في شحنة أجنحة دجاج قادمة من البرازيل

أعلنت حكومة مقاطعة شينزن الصينية، اليوم الخميس، العثور على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في عينة من أجنحة الدجاج المجمدة قادمة من البرازيل.





وحذر مكتب الوقاية من الأوبئة في المقاطعة وفق ما نقلته العربية السعودية الجمهور بتوخي الحذر، عندما يتعلق الأمر باللحوم القادمة من الخارج.





وأعلنت السلطات الصحية في شينزن أنه قد تم إجراء الفحوص لكل المتعاملين مع المنتجات الغذائية المصابة، إلا أن النتائج جاءت سلبية.





وكانت الصين قد كشفت عن العثور على فيروس كورونا أيضا على عبوات الروبيان القادمة من الإكوادور، وأبلغت عدة دول عن حالات إيجابية لتلوث الماكولات البحرية.





فيما أوقفت الصين العديد من الوارادات من اللحوم من مصادر مختلفة من الخارج بسبب فيروس كورونا.