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رياضة

الرياض والدوحة في انتظار التقييم لاستضافة أولمبياد آسيا 2030

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:09 ص
الشيخ أحمد الفهد
الشيخ أحمد الفهد الصباح
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محمد سمير
أعلن الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن تشكيل لجنة تقييم لزيارة مدينتي الرياض والدوحة المتنافستين على استضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2030.

وقال الشيخ أحمد الفهد في بيان نشره موقع المجلس الأولمبي الآسيوي: "أنا مرتاح للغاية لتشكيل لجنة التقييم. لدينا العديد من القادة في جميع أنحاء آسيا الذين يتمتعون بخبرة كبيرة من الألعاب الآسيوية والألعاب الأولمبية".

وأضاف: "أنا متأكد من أن أعضاء لجنة التقييم سيغطون كل جانب من جوانب التخطيط والإعداد والإدارة والعمليات الخاصة بالألعاب الآسيوية".

وتابع: "نمت دورة الألعاب الآسيوية لتصبح أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم، ونحن فخورون بهذا النجاح".

وشارك 11 ألفا و300 رياضي ينتمون إلى 45 لجنة أولمبية وطنية في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في جاكرتا وبالمبانج بإندونيسيا، وتضمنت منافسات في 465 مسابقة موزعة على 40 رياضة.

وتتنافس العاصمة السعودية الرياض والعاصمة القطرية الدوحة على استضافة دورة الألعاب الآسيوية المقررة في عام 2030.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن المجلس الأولمبي الآسيوي طالب المدينتين بتقديم ملفي الترشح بحلول الرابع من أكتوبر 2020.

وتقام دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في مدينة هانجتشو بالصين في الفترة ما بين العاشر و25 سبتمبر 2022، ودورة الألعاب الآسيوية الـ20 في أيتشي ناجويا باليابان بين 19سبتمبر والرابع من أكتوبر 2026.
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