رئيس حزب الغد: الرئيس أعطى اهتماما غير مسبوق للشباب

أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أن شباب مصر قادرون على العمل والتنمية في كل القطاعات سواء العلمية أو الثقافية أو الأدبية أو الصناعية أو الرياضية.





وأضاف موسى مصطفى، في تصريحات له اليوم، أن شباب مصر لديهم الوعي الكامل للحفاظ على مقدرات الدولة من خلال العمل والبناء والنهضة لتحقيق النهضة الشاملة في كل القطاعات.





وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى اهتماما غير مسبوق للشباب من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيلهم في كل المجالات فضلا عن العديد من مؤتمرات الشباب والتي ساهمت في طرح أفكار الشباب ومناقشتها مما كان لها أثرا إيجابيا في تنمية الوعي لديهم.





وطالب الشباب ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق التنمية المطلوبة لمصرنا الحبيبة.



