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برلمان

رئيس حزب الغد: الرئيس أعطى اهتماما غير مسبوق للشباب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:09 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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معتز الخصوصى
أكد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد أن شباب مصر قادرون على العمل والتنمية في كل القطاعات سواء العلمية أو الثقافية  أو الأدبية  أو الصناعية  أو الرياضية.

 وأضاف موسى مصطفى، في تصريحات له اليوم، أن شباب مصر لديهم الوعي الكامل للحفاظ على مقدرات  الدولة من خلال العمل  والبناء والنهضة لتحقيق النهضة الشاملة في كل القطاعات.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى اهتماما غير مسبوق للشباب من خلال البرنامج الرئاسي  لتأهيلهم في كل المجالات فضلا عن العديد من مؤتمرات الشباب والتي ساهمت في طرح أفكار الشباب  ومناقشتها مما كان لها أثرا إيجابيا في تنمية  الوعي لديهم.

وطالب الشباب ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق التنمية المطلوبة لمصرنا الحبيبة.

وأشار موسي  إلى أن شباب مصر تفوقوا في كل الفعاليات التي شاركوا فيها سواء في المحافل المحلية أو الدولية، مثمنا دورهم في المشاركة بقوة في العملية السياسية والظهور بمظهر يليق بمصر في انتخابات مجلس الشيوخ.
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