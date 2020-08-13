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رياضة

عصام الحضري يشارك متابعيه صورة جديدة له عبر انستجرام

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:03 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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ندى فكري
نشر الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة له.

وظهر عصام الحضري في الصورة وهو يرتدي تيشرت أحمر وهو يمارس الرياضة.

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :
- وحشتنا يا كابتن
- فين ايام ارقص يا حضري
- عاااش

يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".

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وأضاف: "النادي الأهلي بيتي الدائم وعلاقتي جيدة مع كابتن محمود الخطيب ونتحدث معا دوما، والتاريخ لا يمكن أن يتم نسيانه فحصلت على الكثير من البطولات في الأهلي وشاركت في تدوين تاريخ النادي لذلك واثق في عودتي مرة أخرى".
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A post shared by Essam El Hadary (@elhadary) on

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