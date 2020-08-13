عصام الحضري يشارك متابعيه صورة جديدة له عبر انستجرام

نشر الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة له.





وظهر عصام الحضري في الصورة وهو يرتدي تيشرت أحمر وهو يمارس الرياضة.





وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

- وحشتنا يا كابتن

- فين ايام ارقص يا حضري

- عاااش





يذكر أن الحضري قال في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "لدي يقين بأنني سوف أعود إلى الأهلي في أي منصب أو دور، رغم اعترافي بالخطأ الذي قمت به من قبل والذي يكمن في رحيلي إلى سيون ولكني واثق من عودتي مرة أخرى إلى الأهلي ولكن لا أعلم الوقت الذي سأعود فيه".





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