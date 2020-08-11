عصام الحضري: مباراة الاتحاد هتفوَّق الزمالك

أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن تعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري سيجعل لاعبي الأبيض ينتفضون في المباريات المقبلة.





وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "من وجهة نظري تعادل الزمالك مع الاتحاد في الدوري هيفوق لاعبي الزمالك في المباريات المقبلة خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة قوية في دوري أبطال إفريقيا".





واختتم: "لا تزال هناك فرصة للزمالك والدوري لم ينتهِ بتعادل الفريق أمام الاتحاد يجب أن يصحح الفريق من أوضاعه وينصب تركيزه على المباريات المقبلة".



