بعد 3 أيام من وفاة حفناوي.. اليوتيوبر خالد جاد يصاب بجلطة ونقله للمستشفى.. صور





تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة لليوتيوبر خالد جاد ، يدعون المصريين المتابعين له في ألمانيا لزيارته و دعمه نفسيا في المستشفى لدعم حالته النفسية و المعنوية .





طالب أصدقاء جاد من الجمهور الدعاء له بالشفاء ، وأكدوا أنهم محيطين به منذ الدقائق الأولى منذ دخوله المستشفى حتى منع الأاطباء دخولهم بسبب الأعداد الكبيرة التي تزوه يوميا خوفا من تفشي فيروس كورونا .





جدير بالذكر أن اليوتيوبر خالد جاد اصيب بجلطه في ذراعه الاليمن ، بعد 3 أيام فقط من وفاة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي و آخر ما كتبه على حسابه ناعيا حفناوي " سلام يا صاحبي .. مع السلامة يابو قلب طيب" .

تعرض اليوتيوبر الشاب خالد جاد إلى جلطه بذراعه الأيمن أثناء تواجده في ألمانيا و نقل على إثرها الى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية له .