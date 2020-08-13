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منوعات

بعد 3 أيام من وفاة حفناوي.. اليوتيوبر خالد جاد يصاب بجلطة ونقله للمستشفى.. صور

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:11 م
خالد جاد
خالد جاد
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مريم صليب
تعرض اليوتيوبر الشاب خالد جاد إلى جلطه بذراعه الأيمن أثناء تواجده في ألمانيا و نقل على إثرها الى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية له . 

تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة لليوتيوبر خالد جاد  ، يدعون المصريين المتابعين له في ألمانيا لزيارته و دعمه نفسيا في المستشفى لدعم حالته النفسية و المعنوية . 

طالب أصدقاء جاد من الجمهور الدعاء له بالشفاء ، وأكدوا أنهم محيطين به منذ الدقائق الأولى منذ دخوله المستشفى حتى منع الأاطباء دخولهم بسبب الأعداد الكبيرة التي تزوه يوميا خوفا من تفشي فيروس كورونا . 

جدير بالذكر أن اليوتيوبر خالد جاد اصيب بجلطه في ذراعه الاليمن ، بعد 3 أيام فقط من وفاة اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي و آخر ما كتبه على حسابه ناعيا حفناوي " سلام يا صاحبي .. مع السلامة يابو قلب طيب" . 
بعد 3 أيام من وفاة حفناوي.. اليوتيوبر خالد جاد يصاب بجلطة ونقله للمستشفى.. صور
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