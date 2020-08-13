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فن

كارمن سليمان تقترب من 150 ألف مشاهدة لـ "لينا رقصة".. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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شروق حمدى
طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغنياتها "لينا رقصة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت 146 مشاهدة في أقل من يوم على طرحها.

"لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعى، ومن توزيع جلال الحمداوي

ويذكر أن أعلنت كارمن سليمان عن تأجيل طرح الفيديو كليب الجديد "لينا رقصة"، تضامنا مع الشعب اللبناني، عقب الانفجار الهائل الذي هز العاصمة بيروت.

كانت كارمن سليمان قررت تأجيل طرح كليب "لينة رقصة" تضامنا مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الأليم  الذي وقع في العاصمة اللبنانية. 

وكتبت كارمن سليمان عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها لبنان الحبيبة، قررت تأجيل طرح كليب "لينا رقصة" تضامنًا مع الشعب اللبناني  ربنا يرحم الضحايا و يصبر أسرهم  ويشفي المصابين والمتضررين من الحادث.

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