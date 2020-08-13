مصدر بالأهلي: لا علاقة لــ«إكرامي» الأب والابن برحيل رمضان صبحي لبيراميدز

كشفت مصادر خاصة من داخل الأهلي أن إكرامي الشحات النجم التاريخي للقلعة الحمراء لا علاقة له بإنتقال رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول بهيدرسفيلد الإنجليزي إلي بيراميدز.





وقالت المصادر إن إكرامي الأب كان يرغب في احتراف رمصان صبحي بأوروبا وهو حلم مشروع لاي لاعب وباعتباره والد زوجته ويعتبره ابنه فهو تمني له هذا الأمر وكان ينصحه بذلك فهو مستقبله هناك - حسب تعبيره.





وأضافت المصادر أن شريف إكرامي حارس المرمي ربما يكون غاضب من بعض الأشياء لكنه لم يتدخل في الأمر من قريب أو بعيد.



