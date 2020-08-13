انتهاء ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020 بالتزام كامل بالاجراءات الاحترازية ضد انتشار كورونا .. رصد 110 حالات غش و20 مرضية في اللجان.. ونائب الوزير : الامور سارت بلا مشكلات

* استدعاء سيارة إسعاف ونقل طالبة من مدرسة بورسعيد لإجراء عملية الزائدة الدودية

* نائب وزير التعليم :

امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات









انتهى اليوم الخميس ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، وسط إلتزام تام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.





وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.













وشهدت امتحانات الدبلومات الفنية 2020 خلال الاسبوع الاول ، رصد العديد من حالات الغش وحيازة المحمول ، رغم اجراءات التفتيش بالعصا الالكترونية.





ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم طوال فترة الامتحانات ، تؤكد الارقام المعلنة ان اجمالي عدد حالات الغش و حيازة المحمول المضبوطة يصل إلى 110 حالات.





ففي اليوم الاول من امتحانات الدبلومات الفنية ، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، عدد 4 حالات غش وحيازة محمول ونشر علي الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة، في محافظات (بني سويف، القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات









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وفي اليوم الثاني من الامتحانات ، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد 3 حالات غش وحيازة محمول ونشر علي الإنترنت، في محافظة الجيزة، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.









وفي ثالث أيام الامتحانات ، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (2) حالة حيازة محمول بمحافظتي البحيرة ( إدارة كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط (إدارة أسيوط)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات





كما تم ضبط الطالب (ع.م) تخصص تشغيل مكني (نظام خمس سنوات) بلجنة الإسكندرية المتقدمة الفنية بمحرم بك (إدارة وسط الإسكندرية) وبحوزته أجهزة محمول وتم التحقيق معه وإحالته للشئون القانونية.





وفي لجنة مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي محمد الثانوية الصناعية رقم (12) إدارة شرق مدينة نصر، تم ضبط الطالب "ع .ز" أثناء امتحان مادة الرياضيات العامة (شعبة صناعة زخرفية وإعلام) بحوزته ورقة بها إجابة تخص ذات المادة الامتحانية يقوم بالغش منها، كما عثر معه على هاتف محمول





كما تم ضبط عدد (4) أجهزة محمول بنفس ذات اللجنة الفرعية مع أربع طلاب وتم استدعاء العضو القانوني باللجنة وتكليفه بعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المذكورة، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة وجار التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشئون القانونية





وفي رابع ايام امتحانات الدبلومات الفنية ، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (3 ) حالة غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة، في محافظات (المنوفية – كفر الشيخ – الإسكندرية)، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.





وفي خامس ايام امتحانات الدبلومات الفنية ، صرح الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحان الدبلومات الفنية بأن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (17) حالة محاولة غش وحيازة محمول، في (محافظات الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – القاهرة – الفيوم – كفر الشيخ – أسيوط)، وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.





وفي سادس أيام امتحانات الدبلومات الفنية ، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (33) حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات "المنيا – بورسعيد – المنصورة – القليوبية – الدقهلية" وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات..





وفي سابع يوم في امتحانات الدبلومات الفنية ، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (8) حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات القاهرة – البحيرة – الدقهلية – الفيوم – الجيزة – الغربية وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وفي ثامن ايام امتحانات الدبلومات الفنية ، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (16) حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات (الجيزة - القليوبية – الدقهلية – الشرقية – أسوان) وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وفي تاسع ايام امتحانات الدبلومات الفنية ، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد 11 حالة محاولة غش وحيازة محمول في محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الفيوم – القليوبية – الدقهلية - البحيرة) وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وفي اليوم العاشر والاخير من امتحانات الدبلومات الفنية ، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد 7 حالة محاولة غش وحيازة محمول في "محافظات الجيزة – الشرقية – المنوفية – القليوبية - الدقهلية" وتم ضبط الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما أكدت الارقام المعلنة من وزارة التربية والتعليم ، أن اجمالي عدد الحالات المرضية المرصودة في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2020 وصل لـ 20 حالة.





ففي اول يوم من الامتحانات ، رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 4 طلاب و3 مراقبين وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.





وفي ثاني أيام الامتحانات ، رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 5 طلاب وتم عزلهم ونقل بعضهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة





وفي ثالث أيام الامتحانات ، رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد (3) حالات وتم نقل بعضهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.





كما تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل طالبة من مدرسة بورسعيد لإجراء عملية الزائدة الدودية





وفي رابع ايام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، رصدت غرفة العمليات حالة اشتباه إصابة مراقب بمحافظة البحيرة بفيروس كورونا وتم استبداله بمراقب آخر للجنة.





وفي سادس ايام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، رصدت غرفة العمليات عدد (1) حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا.





وقد أدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالبا وطالبة أمام عدد 2987 لجنة





وتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، ومن المقرر ان تنتهي أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020





ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا.





كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضــو.





ويبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644مقررا، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





وتم التأكيد على الالتزام خلال فترة الامتحانات ، بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواق بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلي قفاز لكل يوم عمل.



