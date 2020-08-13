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تعليم

منح مجانية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لطلاب الثانوية العامة بمطروح

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:03 م
منح مجانية من الاكاديمية
منح مجانية من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
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ايمن محمود
استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور ايهاب ياقوت مساعد رئيس  الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى البحرية لشئون الافرع الجديدة  والدكتور الهادي سليمان مساعد  عميد التسجيل والقبول بالأكاديمية بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة و الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم والمحافظة .

وتم خلال اللقاء   التنسيق  مع الاكاديمية بشان  توفير عدد من المنح الدراسية لأبناء المحافظة للالتحاق بالأكاديمية .


وأبدى الدكتور ايهاب ياقوت ترحيب الاكاديمية  وتوجيهات الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون  والتنسيق مع المحافظة لتوفير  مزيد من المنح  لأبناء المحافظة فى عدد من  الكليات والتخصصات بالأكاديمية .

كما اكد  تقديم كافة الدعم العلمي والفني فى مختلف   المجالات لخدمة أهالى مطروح .

ووجه المحافظ  الشكر على  تعاونهم لإعطاء الفرصة للطلاب من أبناء المحافظة  وتسليحهم بتعليم ذى جودة عالية  الذى تقدمه الاكاديمية ويمكنهم من إحداث تغيير إيجابي لمستقبلهم .

 وأشار  أن محافظة مطروح  في حاجة  لتخريج  كوادر علمية من ابنائها  فى كافة المجالات لخدمة المجتمع المحلى وتحقيق التنمية المنشودة للمحافظة.

 فى نهاية اللقاء  أهدى الدكتور إيهاب ياقوت درع الاكاديمية للواء خالد شعيب محافظ مطروح  تقديرا له. كما أهدى درع الاكاديمية للواء اشرف ابراهيم السكرتير العام للمحافظة والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
منح مجانية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لطلاب الثانوية العامة بمطروح
منح مجانية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لطلاب الثانوية العامة بمطروح
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