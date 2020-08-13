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برلمان

اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ تقر الهيكل التنظيمي له

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:41 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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فريدة محمد
أقرت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ بصفة نهائية الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ والذي تمت صياغته بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، وبما يتوافق مع الهياكل التنظيمية للمجالس النظيرة في الدول الأخرى التي أخذت بنظام البرلمان ذي الغرفتيْن.

ووافقت اللجنة أيضا على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع عدد من الجهات الحكومية من أجل توفير اللوجستيات الضرورية والقيام بالتجهيزات اللازمة لانعقاد مجلس الشيوخ.

وكانت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ قد عقدت اجتماعها اليوم  برئاسة  المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابية - وبحضور الدكتور صالح الشيخ  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  المستشار  محمود فوزي - أمين عام مجلس النواب  عماد عواد - رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية.

واستعرضت اللجنة إجراءات موافقة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم لمجلس الشيوخ والمستجدات المتمثلة في عدول عدد (9) منهم عن طلباتهم، كما جرى إطلاع اللجنة على اتخاذ وزارة المالية للإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء وحدة مالية لمجلس الشيوخ، ووجهت اللجنة بتدريب الكوادر الفنية اللازمة لتشغيلها وإدارتها، وتوفير ما يلزم من اعتمادات مالية للمجلس.
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