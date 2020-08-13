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أخبار العالم

الأمم المتحدة ترحب باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:18 م
الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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شيماء مصطفى
علقت الأمم المتحدة، على الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات وإسرائيل بمباشرة العلاقات الثنائية بينهما برعاية أمريكية.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "نرحب بأي مبادرة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، اليوم الخميس، لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".

وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".

وأضاف أن وفودا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.
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