خلال إحياء الذكرى الـ 80 لتأسيس الجيش الليبي.. المسماري: لن نفرط في أرضنا.. فيديو





وأضاف المسماري خلال تصريحات نقلتها فضائية صدى البلد أن هناك مؤامرة قوية تدار ضد ليبيا مشيرا إلى أن الجيوش العربية مستهدفة بشكل قوي.





وتابع المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اننا نحيى هذه الذكرى لكي تكون رسالة واضحة لأصحاب المؤامرة والمستعمر بأننا لن نفرط في أرضنا أو كرامتنا أو في أراضي الوطن العربي.





وأشار المسماري إلى أن إعلان القاهرة مبنى على رؤية حقيقة لحل الأزمة الليبية وصدق النوايا للحل.

أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي خلال الاحتفال بالذكرى الـ 80 لتأسيس الجيش الوطني الليبي بأبورواش أن المصير بين الشعبين المصري والليبي واحد.