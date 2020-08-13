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برلمان

ممثلة الإسكان أمام البرلمان: نتوقع مدة فترة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:37 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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فريدة محمد
أكدت  المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ورئيس لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية واللجان المشكلة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أنه من المحتمل أن يصدر رئيس مجلس الوزراء يوم السبت المقبل 15 أغسطس، قرارا بمد مدة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتى تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة وقياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء والفهم الخاطئ لتطبيق القانون.

وأكدت  نفيسة هاشم، فى كلمتها وردها على أسئلة واستفسارات النواب، خلال الاجتماع ""يوجد قرار مهم جدا بخصوص ما أثاره النواب على مدار اليوم عن مد مدة جدية التصالح فى مخالفات  البناء، وكل هذه الأمور رفعناها لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وقام بدوره برفعها لمجلس الوزراء فى جلسته الماضية، ويوم السبت المقبل، رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته نأمل أنه سيتخذ قرارا بشأنها بإذن الله".

وفقا للمواعيد المعلنة، فإن يوم السبت المقبل 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح،  حيث تمثل رسوم جدية التصالح 25% من إجمالى قيمة المخالفة.
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