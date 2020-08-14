مطابخ دولية تطبخ لبنان من جديد .. جورج حايك: نوايا خبيثة تجهز

قال جورج حايك عضو المجلس المركزى للقوات اللبنانية، إن ما قاله البطريرك الراعى اليوم عن مطابخ دولية تطبخ لبنان لصالح بعض السياسيين والفئات غير لبنان الذي عرفه الشعب حديث خطير .





وأوضح "حايك"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"،أن البطريرك الراعي لم يتحدث من فراغ أو عن عبث، موضحًا أن هناك نوايا خبيثة تعمل ضد مصالح لبنان فى الخفاء .





وبلهجة تملؤها السخرية والإستنكار، قال عضو المركزى اللبناني، "نطلب من حزب الله وإسرائيل إذا كانوا يحضران لمعركة جديدة إبلاعنا حتى لا نرمم بيوتنا لان المسألة باتت مكلفة ومرهقة ونطلب من الدول ألا تسحب مستشفياتها الميدانية لان الاستقرار فى لبنان غير موجود".





و ندد غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بحركة السماسرة التي تشهدها بيروت المنكوبة من اجل الضغط لشراء بيوت بيروت التي تأذت جراء انفجار المرفأ ووصف السماسرة "بالغربان".





وأضاف غبطته في مستهل ساعة السجود امام القربان المقدس من كاتدرائية الصرح البطريركي في الديمان: "نحيي كل من يشاركنا هذه الصلاة نسجد أمام الرب يسوع الحاضر بمحبته العظمى امامنا ومعنا ونتأمل كيف انه من سر آلامه وموته وقيامته ولد سر القربان. اي استمرارية ذبيحة الفداء واستمرارية وليمة جسده ودمه لحياة العالم.





نلتمس في هذا الظرف من الرب ان يسكب في قلوب كل الناس هذا النوع من المحبة التي قال عنها:" ليس من حب اعظم من هذا وهو ان يبذل الإنسان نفسه عن احبائه. هذا الكلام عاشه الرب يسوع ويطلب منا ان نعيشه ايضا. نحيي ارواح ضحايا تفجير مرفأ بيروت، منهم من هم في السماء ومنهم المفقودين والجرحى على هذه الأرض ونلتمس لهم الشفاء، والمنكوبين والمشرّدين والفقراء، نقول لهم ان يضمّوا آلامهم مع آلام المسيح من اجل ولادة لبنان الجديد.





ولكن في الوقت نفسه يؤسفنا انه في الوقت الذي يجب ان يعود فيه كل اللبنانيين الى ضميرهم نلاحظ ان سماسرة، وأود تسميتهم "بالغربان"، يحاولون الانقضاض على بيوت بيروت التاريخية ويحاولون اغراء اصحابها ببيعها وكأنهم انتظروا هذا الإنفجار لكي يستولوا على هذه البيوت التاريخية الجميلة من حيث هندستها في بيروت. وهذا مؤسف. ولكننا نود ان نقول انه مهما اشتدت الصعوبات فأنتم يا اصحاب هذه البيوت حافظوا عليها. نشكر الرب على التعاطف الدولي الموجود اليوم وعلى المساعدات التي تاتي وسوف يكون هناك مساعدات لترميم هذه البيوت علينا ان نصبر قليلا. لا يجب ان تتسرعوا او ان يغريكم المال فتبيعوا اراضيكم ومنازلكم لأن الارض هي ثقافتكم وحضارتكم وهويتكم."









وتابع البطريرك الراعي: "كما يؤسفنا ايضا انه بدأت تردنا اخبار أن هناك مساع على المستوى السياسي وفي مطابخ الدول التي تطبخ لبنان جديد غير لبنان الموجود، وكأنهم بدأوا يطبخون أشياء ليست لصالح لبنان ابدا ولكن لصالح بعض السياسيين والفئات، ولكن هذا نرفضه رفضا قاطعا وسنناضل ضده ونحاربه بقوة المسيح ومحبته.





اقول هذا وأضعه نية صلاة امام الرب يسوع لكي يحمي لبنان الوطن المحب لله والمنفتح عليه وعلى نيّة شعبه الذي يترك مجالًا لله في حياته وحضارته. نحن نمر بصعوبة ولكن فلنتذكر كلام الرب يسوع سيكون لكم في العالم ضيق لكن تقووا انا غلبت العالم؟".





وختم غبطته: "نضع كل هذا امامك يارب، وامام محبتك في سر القربان كالمقعد في كفرناحوم الذي وضعوه امامك وانت احييته فشفيت نفسه من خطاياها وجسده من الشلل. هكذا هو لبنان اليوم نرتمي امامك بإيمان ومحبة كاملة لسر محبتك العظمى في سر القربان المقدس".