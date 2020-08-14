AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مطابخ دولية تطبخ لبنان من جديد .. جورج حايك: نوايا خبيثة تجهز

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:10 ص
لبنان
لبنان
Advertisements
مـيـس رضـا
قال جورج حايك عضو المجلس المركزى للقوات اللبنانية، إن ما قاله البطريرك الراعى اليوم عن مطابخ دولية تطبخ لبنان لصالح بعض السياسيين والفئات غير لبنان الذي عرفه الشعب حديث خطير .

وأوضح "حايك"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"،أن البطريرك الراعي لم يتحدث من فراغ أو عن عبث، موضحًا أن هناك نوايا خبيثة تعمل ضد مصالح  لبنان فى الخفاء .

وبلهجة تملؤها السخرية والإستنكار، قال عضو المركزى اللبناني، "نطلب  من حزب الله وإسرائيل إذا كانوا يحضران لمعركة جديدة  إبلاعنا حتى لا نرمم بيوتنا لان المسألة باتت مكلفة ومرهقة ونطلب من الدول ألا تسحب مستشفياتها الميدانية لان الاستقرار فى لبنان غير موجود".

و ندد غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي بحركة السماسرة التي تشهدها بيروت المنكوبة من اجل الضغط لشراء بيوت بيروت التي تأذت جراء انفجار المرفأ ووصف السماسرة "بالغربان".

وأضاف غبطته في مستهل ساعة السجود امام القربان المقدس من كاتدرائية الصرح البطريركي في الديمان: "نحيي كل من يشاركنا هذه الصلاة نسجد أمام الرب يسوع الحاضر بمحبته العظمى امامنا ومعنا ونتأمل كيف انه من سر آلامه وموته وقيامته ولد سر القربان. اي استمرارية ذبيحة الفداء واستمرارية وليمة جسده ودمه لحياة العالم.

نلتمس في هذا الظرف من الرب ان يسكب في قلوب كل الناس هذا النوع من المحبة التي قال عنها:" ليس من حب اعظم من هذا وهو ان يبذل الإنسان نفسه عن احبائه. هذا الكلام عاشه الرب يسوع ويطلب منا ان نعيشه ايضا. نحيي ارواح ضحايا تفجير مرفأ بيروت، منهم من هم في السماء ومنهم المفقودين والجرحى على هذه الأرض ونلتمس لهم الشفاء، والمنكوبين والمشرّدين والفقراء، نقول لهم ان يضمّوا آلامهم مع آلام المسيح من اجل ولادة لبنان الجديد.

ولكن في الوقت نفسه يؤسفنا انه في الوقت الذي يجب ان يعود فيه كل اللبنانيين الى ضميرهم نلاحظ ان سماسرة، وأود تسميتهم "بالغربان"، يحاولون الانقضاض على بيوت بيروت التاريخية ويحاولون اغراء اصحابها ببيعها وكأنهم انتظروا هذا الإنفجار لكي يستولوا على هذه البيوت التاريخية الجميلة من حيث هندستها في بيروت. وهذا مؤسف. ولكننا نود ان نقول انه مهما اشتدت الصعوبات فأنتم يا اصحاب هذه البيوت حافظوا عليها. نشكر الرب على التعاطف الدولي الموجود اليوم وعلى المساعدات التي تاتي وسوف يكون هناك مساعدات لترميم هذه البيوت علينا ان نصبر قليلا. لا يجب ان تتسرعوا او ان يغريكم المال فتبيعوا اراضيكم ومنازلكم لأن الارض هي ثقافتكم وحضارتكم وهويتكم."


وتابع البطريرك الراعي: "كما يؤسفنا ايضا انه بدأت تردنا اخبار أن هناك مساع على المستوى السياسي وفي مطابخ الدول التي تطبخ لبنان جديد غير لبنان الموجود، وكأنهم بدأوا يطبخون أشياء ليست لصالح لبنان ابدا ولكن لصالح بعض السياسيين والفئات، ولكن هذا نرفضه رفضا قاطعا وسنناضل ضده ونحاربه بقوة المسيح ومحبته.

اقول هذا وأضعه نية صلاة امام الرب يسوع لكي يحمي لبنان الوطن المحب لله والمنفتح عليه وعلى نيّة شعبه الذي يترك مجالًا لله في حياته وحضارته. نحن نمر بصعوبة ولكن فلنتذكر كلام الرب يسوع سيكون لكم في العالم ضيق لكن تقووا انا غلبت العالم؟".

وختم غبطته: "نضع كل هذا امامك يارب، وامام محبتك في سر القربان كالمقعد في كفرناحوم الذي وضعوه امامك وانت احييته فشفيت نفسه من خطاياها وجسده من الشلل. هكذا هو لبنان اليوم نرتمي امامك بإيمان ومحبة كاملة لسر محبتك العظمى في سر القربان المقدس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا باخوم يزور كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة للأقباط الكاثوليك

البابا تواضروس الثاني يعزي الشعب اللبناني

انفجار لبنان.. الإمام الأكبر ينعى ضحايا انفجار بيروت ويدعو للبنان بالاستقرار.. والبابا تواضروس الثاني: نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين

كنائس مصر تعزي لبنان بعد انفجار بيروت.. البابا تواضروس: نصلي إلى الله ليمنحكم السلام.. الكاثوليكية: نسأل الله أن يمنح الشفاء والعزاء لكم.. الإنجيلية: نشارك مشاعر الآلام

الكاثوليكية: سنتعامل بالطرق القانونية لكل من تسول له نفسه توجيه إهانة لقيادات الكنيسة

البابا تواضروس للبطريرك بشارة الراعي: نصلى لأجل جميع المضارين والمتألمين في لبنان

ترشيحاتنا

رحيل سمير الإسكندراني.. شائعة جعلته يلجأ للنائب العام

ولا عزاء للمغرضين| طالب كويتي يرد على الشائعات طائلة البلدين بفيديو من مطار القاهرة

بـ بلوزة شيفون.. نورهان تتألق بإطلالة أنيقة على إنستجرام

مصطفى الفقي: صفوت الشريف كان أكثر المسؤولين تسييسا في حكم مبارك

وفاة سمير الإسكندراني .. قصة محاولة الموساد الإسرائيلي لتجنيده للتجسس على مصر .. شاهد

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم كامل من عائلتها.. حكاية ريم محمد مدرسة اللغة الفرنسية صباحًا وصاحبة مشروع «قهوة على الفحم» مساء

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16