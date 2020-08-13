ضياء السيد: طريقة تفاوض الأهلي لشراء رمضان صبحي "عقيمة"

قال ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني السابق إنه لم يتفاجأ من رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي عقب نهاية إعارته واقترابه من الانضمام لـ بيراميدز .





وأضاف ضياء في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق, أن طريقة تفاوض مسؤولي النادي الأهلي مع النادي الإنجليزي كانت عقيمة بسبب البطء الشديد في المفاوضات، مُشيرًا إلى أن الأهلي أخطأ خطأ كبيرا بعدم تفعيل بند الشراء في عقد إعارة اللاعب منذ البداية.

وتابع أن النادي الأهلي كان عبارة عن "ڤاترينة" لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي خلال مدة تواجده بالقلعة الحمراء الفترة الماضية.