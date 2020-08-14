وزيرة الثقافة تنعى سمير الاسكندرانى: مصر فقدت أحد أبطالها وفنانيها المميزين

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الفنان الكبير سمير الاسكندرانى الذى غيبه الموت مساء الخميس 13 اغسطس عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.









وقالت إن مصر فقدت أحد ابطالها الذين تفخر بهم وتبقى انجازاتهم علامات مضيئة فى السجلات الوطنية. مشيرة الى بصمته المتفردة والمميزة فى عالم الغناء وأعماله التى ستبقى خالدة فى تاريخ الابداع ، ودعت الله ان يتغمد الفقيد برحمته وتوجهت بالعزاء لأسرته ومحبيه. عبد الدايم إن



