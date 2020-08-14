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سيارات

قبل ما تشتري: اعرف عيوب ومميزات سيارة byd 2020

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:11 ص
byd
byd
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أماني نوار
اكتسب شركة بي واي دي من أكثر الشركات شعبية واسعة في فترة قصيرة وتنافس بشراسة في سوق السيارات ، والسبب انها معتمدة على ثمناه وجودتها خاصة بعد النجاح التي حققته في عام 2018 .

وفي هذا التقرير يكشف موقع "صدى البلد "  مميزات وعيوب سيارة بي واي دي قبل أن تفكر في الشراء .

تعتبر من أشهر مميزاتها تتميز بناقل حركة يدوي 5 نقلات ، محرك سعته 1500 سي سي 4 سلندر ، بقوة 108 حصان ، وأقصى سرعة للسيارة هي 180 كيلو متر في الساعة.

أما نظام الفرامل في السيارة فهو abs ، وتأتي بجنط مقاس 15 رياضي ، ويتوفر بها وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي ، ونظام تنبيه ضد السرقة .

وتأتي السيارة بفوانيس ضبابية امامية وخلفية ومرايات جانيه كهربائية ، ولكن لا يوجد طي للمرايات الجانبية كهربائيا ، اما من المداخل تتميز السيارة بشكل أنيق ، مع مساند للرأس الخلفية والأمامية زجاج كهربائي أمامي وخلفي ، ويتوفر خاصية التحكم في الزجاج من لمسة واحدة .
وبالنسبة لسعر السيارةفهو مناسب جدا لمواصفتها وهي أرخص كثير من مثيلاتها ، والسبب شكلها الإنسيابي ، ارتفاع السيارة عن الأرض ، مناسة للطرق الوعرة .

أما عيوب السيارة فتم تصنيعها بخامات سيئة نسبيا ، فيوجد عيوب تقفيل في بعض النسخ من السيارة ، ولا يتوافر فيها وسائد هوائية للركاب في المقعد الخلفي بها .


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