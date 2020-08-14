قبل ما تشتري: اعرف عيوب ومميزات سيارة byd 2020



وفي هذا التقرير يكشف موقع "صدى البلد " مميزات وعيوب سيارة بي واي دي قبل أن تفكر في الشراء .



تعتبر من أشهر مميزاتها تتميز بناقل حركة يدوي 5 نقلات ، محرك سعته 1500 سي سي 4 سلندر ، بقوة 108 حصان ، وأقصى سرعة للسيارة هي 180 كيلو متر في الساعة.



أما نظام الفرامل في السيارة فهو abs ، وتأتي بجنط مقاس 15 رياضي ، ويتوفر بها وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي ، ونظام تنبيه ضد السرقة .



وتأتي السيارة بفوانيس ضبابية امامية وخلفية ومرايات جانيه كهربائية ، ولكن لا يوجد طي للمرايات الجانبية كهربائيا ، اما من المداخل تتميز السيارة بشكل أنيق ، مع مساند للرأس الخلفية والأمامية زجاج كهربائي أمامي وخلفي ، ويتوفر خاصية التحكم في الزجاج من لمسة واحدة .

وبالنسبة لسعر السيارةفهو مناسب جدا لمواصفتها وهي أرخص كثير من مثيلاتها ، والسبب شكلها الإنسيابي ، ارتفاع السيارة عن الأرض ، مناسة للطرق الوعرة .



أما عيوب السيارة فتم تصنيعها بخامات سيئة نسبيا ، فيوجد عيوب تقفيل في بعض النسخ من السيارة ، ولا يتوافر فيها وسائد هوائية للركاب في المقعد الخلفي بها .







اكتسب شركة بي واي دي من أكثر الشركات شعبية واسعة في فترة قصيرة وتنافس بشراسة في سوق السيارات ، والسبب انها معتمدة على ثمناه وجودتها خاصة بعد النجاح التي حققته في عام 2018 .