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منوعات

العثور على رضيع عمره أسبوعا ميتا في دلو من القطران.. والمتهمون والداه

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ألقت الشرطة في تكساس القبض على زوجين بعد العثور على جثة ابنهما البالغ من العمر أسبوعًا في دلو من القطران بسعة 19 لتر .

فقد يواجه الأب والذي يدعى " رولاند ويبلغ من العمر 42 عامًا ، و"دونا غرابوفسكي" 41 عامًا ، جريمة التخلي عن الأطفال والتلاعب بتهم الأدلة بعد وفاة ابنهما، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

بدأ نواب من شرطة مقاطعة كولين تحقيقًا في المأساة ويقولون إنه من المحتمل توجيه مزيد من الاتهامات، ويزعم الزوجان أنهما وجدا الطفل ميتًا في فراشهما في حالة يشتبه في إصابتها بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS).

رفض الزوجان إبلاغ السلطات عن وفاة الطفل وقرروا بدلًا من ذلك إخفاء جثته، وقال مسئول الشرطة " جيم سكينر"  :"أخذوا الطفل ولفوه في بطانية وغطوه في دلو من القطران بسعة 19 لتر ووضعوه في سقيفة خلف المنزل".

وقال "جيم":"لقد عملت في هذا المجال لأكثر من 30 عامًا ورأيت الكثير من الأشياء المجنونة ، لكن هذه هي المرة الأولى التي أجد فيها رضيعًا ميتًا في دلو من القطران ... وآمل أن يكون الأخير".

ويتم إجراء تشريح للجثة من قبل الفاحص الطبي في مقاطعة كولين لتحديد السبب الدقيق للوفاة، وتم تعقب الزوجين في النهاية لكنهما رفضا التعاون مع الشرطة وادعيا في البداية أن الطفل كان يقيم مع أصدقائهم.

تم الاكتشاف عن الحادث المروع عندما حصلت الشرطة على أمر تفتيش وفحصت المنزل، ووجد المحققون الطفل مغمورًا في دلو من القطران في سقيفة خلف المنزل.

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