في أبوظبي..بسبب رسالة واتساب .. شكا شقيقه للمحكمة وطلب مليون درهم تعويضا

ذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن محكمة أبوظبي الابتدائية شهدت خلال الفترة الماضية أحداث قضية وصفتها بالغريبة من نوعها.





وأوضحت الصحيفة أن أحداث القضية تدور بين اثنين من الأشقاء حيث تقدم عربيا يحمل درجة الدكتوراة بدعوي قضائية ضد شقيقه إلي محكمة أبوظبي الابتدائية بسبب رسالة عبر الواتس اب.





وبيًنت الصحيفة ان مقدم الدعوي " الدكتور " طالب المحكمة بتعويض مادي بلغ مليون درهم إماراتي لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية ك لقيام أخيه بسبه عبر تطبيق الواتس آب.





وأشارت الصحيفة إلي أن الرسالة التي قام الجاني بإرسالها لشقيقه " المجني عليه" نصت علي عبارة " تحترم نفسك وتعرف حجمك".





وقضت محكمة أبوظبي الإبتدائية بغرامة قدرها 250 الف درهم إماراتي كرد إعتبار للمجني عليه " الدكتور" ولكن الجاني نقض الحكم أمام محكمة الإستئناف لتصل الغرامة في نهاية المطاف الي 50 الف درهم إماراتي .