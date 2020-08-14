AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في أبوظبي..بسبب رسالة واتساب .. شكا شقيقه للمحكمة وطلب مليون درهم تعويضا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:16 ص
القضاء
القضاء
Advertisements
محمود نوفل
ذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن محكمة أبوظبي الابتدائية شهدت خلال الفترة الماضية أحداث قضية وصفتها بالغريبة من نوعها.

وأوضحت الصحيفة أن أحداث القضية تدور بين اثنين من الأشقاء حيث تقدم عربيا يحمل درجة الدكتوراة بدعوي قضائية ضد شقيقه إلي محكمة أبوظبي الابتدائية بسبب رسالة عبر الواتس اب.

وبيًنت الصحيفة ان مقدم الدعوي " الدكتور " طالب المحكمة بتعويض مادي بلغ مليون درهم إماراتي لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية ك لقيام أخيه بسبه عبر تطبيق الواتس آب.

وأشارت الصحيفة إلي أن الرسالة التي قام الجاني بإرسالها لشقيقه " المجني عليه" نصت علي عبارة " تحترم نفسك وتعرف حجمك".

وقضت محكمة أبوظبي الإبتدائية بغرامة قدرها 250 الف درهم إماراتي كرد إعتبار للمجني عليه " الدكتور" ولكن الجاني نقض الحكم أمام محكمة الإستئناف لتصل الغرامة في نهاية المطاف الي 50 الف درهم إماراتي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشدد 15 سنة لسائق قتل شقيقه الأكبر لخلافات على بناء سور بمركز فاقوس

حكاية نيفين لطفي.. قصة 3 سنوات ونصف من فيلا أكتوبر لـ حبل المشنقة

برسالة مؤثرة.. شقيق سامي العدل يحيي ذكرى وفاته

شقيق الشاب الذى عاد من الموت بالشرقية يروي كواليس الواقعة

النقض توضح موعد الاستئناف على الأحكام

ترشيحاتنا

دواء لعلاج القمل يقتل فيروس كورونا.. تفاصيل

عيار 21 بـ 909 للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 -8- 2020

في أبوظبي..بسبب رسالة واتساب .. شكا شقيقه للمحكمة وطلب مليون درهم تعويضا

المحاسبة بدأت.. إقالة مسؤول في حزب الله بسبب انفجار مرفأ بيروت

سعر الذهب اليوم الجمعة 14-8-2020

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف .. هنادي مهنا تتألق في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة أنيقة.. بسمة بوسيل تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بدعم كامل من عائلتها.. حكاية ريم محمد مدرسة اللغة الفرنسية صباحًا وصاحبة مشروع «قهوة على الفحم» مساء