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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القثاء؟

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:35 م
القثاء
القثاء
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هاجر هانئ
تعتبر القثاء من الخضروات  التي تشبه الخيار ولكنه يتمتع بمذاق مختلف، كما يتسم القثاء بأحتوائه على العناصر الغذائية و الفيتامينات التى يحتاجها جسم الأنسان، لذذا ينصح الكثير من الأطباء بتناول القثاء.

كشفت الدكتورة سوسن غزال، أخصائية التغذية و الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم عند تناول القثاء و تتمثل في..

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-غني  بـ البوتاسيوم، والمغنسيوم، وجميعها من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.
- تقلل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والأزمات القلبية، فضلًا عن خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، والوقاية من تصلب الشرايين.
- يعد الاختيار الأمثل لمرضى السكري، لاحتوائه على نسبة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساهم في ضبط مستويات السكر بالدم.
- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل مادة البكتين، التي تحارب الشوارد الحرة، ما يقلل من فرص الإصابة بالأورام السرطانية.
- يحافظ على نضارة البشرة ويساهم في علاج حروق الشمس عند تقطيعه ووضعه على البشرة، لاحتوائه على نسبة عالية من المياه، التي تساهم في ترطيب الجلد.
- تساهم الألياف الموجودة بالقثاء في تحسين حركة الأمعاء، والتقليل من فرص الإصابة بعسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ، والغازات.
- الحفاظ على رطوبة الجسم، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء
- يساهم في تنشيط الدورة الدموية بجسم الإنسان وتعويض ما يفقده من أملاح ومعادن ومياه من خلال التعرق الناتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس في فصل الصيف.
- يحتوي على فيتامين ك، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة، ما يحافظ على صحة العظام، ويقلل من فرص إصابته بالهشاشة والكسور.

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