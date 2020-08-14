ماذا يحدث للجسم عند تناول القثاء؟

تعتبر القثاء من الخضروات التي تشبه الخيار ولكنه يتمتع بمذاق مختلف، كما يتسم القثاء بأحتوائه على العناصر الغذائية و الفيتامينات التى يحتاجها جسم الأنسان، لذذا ينصح الكثير من الأطباء بتناول القثاء.





كشفت الدكتورة سوسن غزال، أخصائية التغذية و الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم عند تناول القثاء و تتمثل في..





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-غني بـ البوتاسيوم، والمغنسيوم، وجميعها من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

- تقلل من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والأزمات القلبية، فضلًا عن خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم، والوقاية من تصلب الشرايين.

- يعد الاختيار الأمثل لمرضى السكري، لاحتوائه على نسبة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساهم في ضبط مستويات السكر بالدم.

- يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل مادة البكتين، التي تحارب الشوارد الحرة، ما يقلل من فرص الإصابة بالأورام السرطانية.

- يحافظ على نضارة البشرة ويساهم في علاج حروق الشمس عند تقطيعه ووضعه على البشرة، لاحتوائه على نسبة عالية من المياه، التي تساهم في ترطيب الجلد.

- تساهم الألياف الموجودة بالقثاء في تحسين حركة الأمعاء، والتقليل من فرص الإصابة بعسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ، والغازات.

- الحفاظ على رطوبة الجسم، لاحتوائه على نسبة عالية من الماء - يساهم في تنشيط الدورة الدموية بجسم الإنسان وتعويض ما يفقده من أملاح ومعادن ومياه من خلال التعرق الناتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس في فصل الصيف. - يحتوي على فيتامين ك، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم من الأطعمة، ما يحافظ على صحة العظام، ويقلل من فرص إصابته بالهشاشة والكسور.



