فى ذكرى رحيل طلعت زين .. صدمته قبل وفاته ولغز مرضه

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان طلعت زين والذى قدم عديدا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية على الرغم من مشاركته فى أدوار ثانية الا أنه كان مؤثرا فى أحداث الأعمال.
طلعت زين اكتشف مرضه عن طريق الصدفة قبل عام من وفاته، قفد تعرض لنزلة برد وكحة شديدة، اعتقد في بداية الأمر أنها بسبب التدخين خاصة وأنه كان مدخنًا شرهًا، تعامل مع الأمر بصورة طبيعية للغاية، حيث تناول المشروبات الساخنة والعسل الأبيض، لكن تدهور حالته الصحية وعلى إثر هذا التدهور اضطر أن يذهب إلى الطبيب، الذي طلب منه أشعة على الصدر.
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كشفت الأشعة عن وجود "خراج" كبير على الرئة، تناول طلعت زين المضادات الحيوية لكن الأدوية لم تكن تأت بالنتيجة المطلوبة، فسافر إلى لندن وأجرى هناك عملية جراحية استمرت 11 ساعة تقريبًا، لتنظيف واستئصال للجزء التالف من الرئة.
واصل بعدها طلعت زين العلاج الكيماوي لمدة عام بعد إصابته بسرطان الكلى، واجه خلالها الكثير من الآلام التي غيرت من شكله واختلفت صورته أمام جمهوره، ورغم ذلك أصر حضور حفل تخرج ابنه من الجامعة البريطانية، وفي هذا الحفل التقطت له آخر صور ظهر بها للجمهور.
قبل وفاته عاتب طلعت زين نقابتي الموسيقيين والمهن التمثيلية لعدم اهتمامهما به أو الاطمئنان على حالته الصحية، إضافة إلى تحمله كافة تكاليف علاجه بمفرده، ولكن أكثر ما أثر عليه سلبا هو حتى عدم اهتمامهم بمجرد السؤال عليه.