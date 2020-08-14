الرئيس اللبناني يلتقي وزيرة الجيوش الفرنسية

يلتقي اليوم الرئيس اللبناني ميشيل عون، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي التي تزور العاصمة اللبنانية بيروت علي خلفية التفجيرات التي ضربت مرفأ بيروت الاسبوع الماضي ، بحضور السفير الفرنسي برونو فوشيه، والوفد المرافق.





وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمس،حيث كان في إستقبالها على أرض المطار وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، والسفير الفرنسي برونو فوشيه.





جدير بالذكر ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان اول رئيس دولة يزور لبنان بعد تفجيرات مرفأ بيروت حيث وعد بتقديم يد العون الي الدولة اللبنانية للمرور من الأزمة الطاحنة التي تضرب البلاد.





وفي سياق أخر تواصل فرق الإنقاذ اللبنانية عملها في انتشال جثث ضحايا تفجيرات مرفأ بيروت حيث تمكنت وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني وبحرية الجيش اللبناني من إنتشال جثة من داخل سيارة نوع نيسان من المياه قبالة مرفأ بيروت