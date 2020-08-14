7 علامات احذر منها.. تأثير الوقت الذهبي للنجاة من جلطات المخ

تعرض الكثير من الشباب خلال الفترة الماضية للموت المفاجئ نتيجة الإصابة بـ جلطة المخ أو ما يعرف بالسكتة الدماغية، فيعتبر عامل الوقت والتشخصي الصحيح للحالة من أبرز الأمور التي تنقذ المريض وتجعل الحالة مستقرة.





وفي هذا السياق قال الدكتور شريف حسين، استشاري القلب والقسطرة، أن الأخذ بالاسباب وعامل الوقت والتشخيص السليم من أهم الأشياء عند الإصابة بـ جلطة فى المخ





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وأضاف شريف حسين، أن هناك 7 علامات تدل علي الأصابه بجلطه المخ وكيفيه التصرف السريع وانقاذ المصاب...

-صداع شديد ومفأجي بدون سبب

-تنميل في الذراع أو الساق في جانب واحد من الجسم أوعدم القدره علي رفع الذراع او الساق بشكل متناسق

-الشعور بعدم اتزان في المشي أو صعوبه في المشي والشعور بالدوخه

-فقدان الرؤيه في عين واحده او الأثنين

-تنميل الوجه مع ميلان جانب الوجه وعدم القدرة على الإبتسامة بشكل طبيعي

- التكلم بشكل متقطع او فقدان القدره علي النطق او صعوبه في التكلم وعدم التركيز

-الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ





قال استشاري القلب والقسطرة، أنه فى حالة عدم قدرة المصاب في التحدث والأفصاح عن الأعراض السابقة بسهولة وبسرعة لابد من أتباع الخطوات التالية بسرعه وبدون تفكير وفي ثواني معدوده لأن عامل الوقت مهم.





-إذا لاحظت علي وجه المصاب دلي في احد جانبي الوجه تطلب منه يبتسم او تطلب منه يرفع ايديه الاتنين او رجليه الاتنين.

-محاولة التحدث مع المصاب

-إذا كان هناك عدم إستجابة لأي طلب من الطلبات السابقه أوظهور الأعراض السابقة

لابد من الأتصال بالأسعاف الطواريء في الحال أو الذهاب إلى أقرب مستشفي.





وحذر شريف حسين من إعطاء المصاب بجلطة فى المخ أسبرين لأنه فى بعض الأحيان من الممكن أن يكون لدي المصاب نزيف وليس جلطة في المخ، وهذا التصرف يهدد حياة المريض.





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كشف الدكتور شريف حسين، عن أبرز عوامل الخطر الأكثر شيوعا للإصابة بـ جلطة المخ

-الأشخاص سن 55 عاما وما فوق

-زيادة ضغط الدم

-زيادة الكولسترول

-التدخين

-مرض السكر وخصوصا الغير مستقر

-السمنة المفرطة

-أمراض القلب والأوعية الدموية،والرفرفة الأذينية

-حبوب منع الحمل أو علاج هرموني أخر.



