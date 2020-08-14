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ثقافة

أغانى عالمية مع تابلوهات للباليه على مسرح النافورة بالأوبرا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني الدكتورة ايمان مصطفى بمصاحبة عازفة البيانو مايا چيفينيريا ومن إخراج حازم رشدى فى الثامنة مساء الاحد 16 اغسطس على مسرح النافورة، مجموعة من الاعمال الغنائية الشهيرة لكل من فرانك سيناترا، الفيس بريسلي، باربرا ستريساند وبراين ادمز.

إضافة إلى مقتطفات من المسرحيات الغنائية الكلاسيكية منها نوتردام باريس، شبح الأوبرا، سيدتي الجميلة، القطط، البؤساء وغيرها وعدد من المؤلفات الإيطالية والإنجليزية والأسبانية ويصاحبها تابلوهات فنية لعارضين من فرقة باليه أوبرا القاهرة الى جانب مشاهد من المسرحيات علي شاشة فى خلفية المسرح.
 
يؤدي الأغاني كل من ايمان مصطفى، منى رفلة ، رضا الوكيل، داليا فاروق، تامر توفيق، برهان الدين فاروق، أمينه خيرت، جاكلين رفيق، رشا طلعت، چورچ جمال، عزت غانم، عماد عادل، وليد كُريم، جولى فيظى، انجي محسن، هشام الجندي، نوريستا الميرغني، اسامة جمال، نسرين رشدي، مصطفى محمد، عمرو مدحت.
 
يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.
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