بعد الفيضانات.. كوريا الشمالية ترفض المساعدات الخارجية خشية كورونا

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أكد أن بلاده تعاني من ضرر حقيقي ناجم عن الأمطار الغزيرة والفيضانات مؤخرا، لكنه حذر من قبول أي مساعدات خارجية خوفا من فيروس كورونا.





وشدد كيم خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم أمس الخميس، على ضرورة عدم التخلي عن مجهودات مكافحة كورونا.





وأشار كيم إلى أن تفشي كورونا حول العالم يدعو إلى فرض المزيد من القيود على الحدود واتخاذ تدابير أكثر صرامة لمنع دخول الفيروس لكوريا الشمالية، محذرا من السماح بدخول مساعدات خارجية لتقليل أضرار الفيضان.





وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، دمر الفيضان 39,297 هكتارا من حقول الأزر، وغمرت المياه 16,680 منزلا و630 منشأة عامة، كما لحق الضرر بالكثير من الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية.



