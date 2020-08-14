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أخبار البلد

لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لاستغاثة والد "جنى"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:01 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة المستمرة لما يتم نشره من استغاثات طبية على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، والعمل على التعامل معها بشكل فورى، استجابت لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، للاستغاثة التى تم رصدها على أحد المواقع الاخبارية، وتتعلق بطلب والد الطفلة "جنى"، التى تعانى من مرض قصر وتر القدم اليمنى، عن اليسرى، بتوفيرعلاج لها على نفقة الدولة، وذلك نظرًا لارتفاع تكاليف العلاج الخاصة بها، وهو ما لا يقوى عليه ماديًا.

وقال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، ورئيس اللجنة: على الفور قام أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع والد الطفلة "جنى"  لاستيفاء البيانات والحصول على التقارير الطبية اللازمة، وعليه تم التواصل مع د. هبة الشريف، مدير ادارة المستشفيات بالدقهلية، وتم الاتفاق معها على ارسال الطفلة غدا السبت الموافق الخامس عشر من الشهر الجارى الى د. محمد الشريف اخصائى العظام ووكيل مستشفى المنصورة الدولى للعرض والتقييم.

وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها لحالة الطفلة "جنى" الصحية وحتى تماثلها التام للشفاء، كما تؤكد استمرارها فى رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة.
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