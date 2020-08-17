عم محمد "الخمسيني" أكبر ناجح في الثانوية العامة: أحلم بالدكتوراه| فيديو

"العمر مجرد رقم" هذه الجملة كانت الدافع الحقيقي لرجل مصري حقق حلمه باستكمال الدراسة بعد أكثر من أربعة عقود، لم يفكر إلا في كيفية طموحه وحلمه المكون من 4 محطات تحققت الأولى منها.









تواجد "صدى البلد" بمنزل محمد علي عبد المعطي أكبر طالب في الثانوية العامة لعام 2020، حيث نجح في المرحلة الثانوية بمجموع 63%، رغم أن عمره 55 عاما وإصابته بعدة أمراض مزمنة مثل الضغط وأمراض القلب إلا أنه لم يعبأ بذلك، إيمانا بأن البدء الآن خير من ألا تبدأ.









يروي "عم محمد " تفاصيل الرحلة التعليمية التي تأخرت أربعين عاما، وكان قد أنهى المرحلة الإعدادية ثم التحق بأحد المعاهد الخاصة دون الدراسة بالمرحلة الثانوية، انشغل بمتطلبات الحياة، عمل وزواج وأبناء، عام تلو الآخر والحلم يراوده حتى لاقى تشجيعا من ابنته: "قالتلي ما تقدم يا بابا وندرس سوا !" كما قال.









لم يتردد عبد المعطي وقدم أوراقه بالإدارة التعليمية بمنطقة الشرابية قبل 3 أعوام، كانت هذه أولى خطوات النجاح في رأيه لتحقيق حلمه للالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة، "زمان الظروف مسمحتش"، لم يعلم أي من أقاربه أو أصدقائه أنه عاد طالبا، درس في صمت بدون اللجوء إلى الدروس الخصوصية أو كتب جاهزة، قائلا: "اعتمدت على كتب الوزارة بس".









قسّم عبدالمعطي يومه لعدة مراحل زمنية، منها العمل وفترة يقضيها مع الأسرة وفترة الدراسة ومدتها حوالي ساعتين إلى 3 ساعات يوميا على حد وصفه، وعلى الرغم من أن الدفعة الحالية ملقبة بدفعة كورونا إلا أنه تعرض لحادث آخر أكثر خطورة في فبراير الماضي، جعله يلزم الفراش لمدة 5 أشهر حتى التأمت الجروح والعظام.



