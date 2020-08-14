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أخبار العالم

توقف مؤقت عن الضم .. تعليق صادم لسفير أمريكا في إسرائيل على الاتفاق مع الإمارات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:35 م
السفير الأمريكي في
السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان
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سمر صالح

علق السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان على آلية عملية الضم في الضفة الغربية في أعقاب إعلان اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وقال ديفيد فريدمان : "مختلف الأطراف اختارت بدقة الصيغة توقف مؤقت، وليس استبعاد الأمر نهائيا".

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق سلام بينهما برعاية أمريكية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على السلام الكامل بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالاتفاق واعتبره فرصة للقادة الفلسطينيين والإسرائيليين لإعادة الانخراط في مفاوضات هادفة من شأنها تحقيق حل الدولتين،كما رحبت كل من بريطانيا وفرنسا بالقرار.
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