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فن

بوسي شلبي تنعى شويكار: كده كتير.. الغالين كلهم رحلوا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعت بوسي شلبى النجمة شويكار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .

ونشرت بوسى صورة للراحلة وعلقت قائلة: "ياحبيبتي يا غاليه الله يرحمك.. كده كتير الغالين كلهم رحلوا البقاء الله".

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وأعلن عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة شويكار عن عمر يناهز 82 عاما. . 

وقال عزوز عادل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. الفنانة الكبيرة ⁧‫/شويكار .. ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

يذكر أن شويكار ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، من أفلامها (أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء)، ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين)، ومنذ مطلع السبعينيات، ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).

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