عقوبة كهربا تعمق جراح الأهلي.. الفيفا يحكم بـ 33 مليون جنيه لـ الزمالك..اللاعب يطعن.. ومرتضى منصور يتوعد

كهربا: اتحاد الكرة السبب

الأهلي: فيفا أنصف كهربا رغم الغرامة واُثبت صحة موقفنا

مرتضى منصور: لن نكتفي بغرامة فيفا ضد كهربا ونطالب بتعويض مالى كبير

اتحاد الكرة يرفض اتهامات محاباة الزمالك









سبب حكم الفيفا:





كان الزمالك تقدم بشكوى ضد كهربا فى المحكمة الرياضة الدولية بفيفا يتهم فيها اللاعب بالإخلال بننود تعاقده مع الفريق الأبيض والذى يمتد لمدة موسمين مقبلين خاصة أن اللاعب حصل على جميع مستحقاته المالية .



واعترف اتحاد الكرة أن عقد كهربا مع الزمالك سليم 100 % فى خطاب رسمى للفيفا الأمر الذي عضد من موقف شكوى الزمالك .

الأهلي يعلق:



كشفت مصادر خاصة بالأهلي أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في أزمة كهربا قد أنصف اللاعب وأثبت وجهة نظره.

وقالت المصادر إن فيفا وقع غرامة مالية قدرها 2 مليون دولار على اللاعب وأفيس البرتغالي ورفض إيقافه لمدة 6 شهور بما يعني صحة موقف اللاعب في الرحيل مع تعويض الزمالك عن عقده





وأضافت أن فيفا رفض إدراج الأهلي ضمن الأزمة وأثبت صحة تعاقده وعدم اتفاقه مع اللاعب .





وأوضحت أن الحكم يعد انتصارًا للاعب وإثبات لصحة موقفه في الرحيل والغرامة المالية لا تتخطي مجرد لتعويض وبعد الطعن عليها أمام المحكمة الرياضية الدولية سيتم تخفيضها أو إلغائها.





كهربا يرد: كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، تفاصيل الحكم عليه في قضية نادي الزمالك وانتقاله للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد خوضه تجربة احتراف بسيطه مع نادي أفيس البرتغالي.

وكتب كهربا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بعد صدور القرار بعد التواصل مع محاميي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك والتي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 ملايين دولار مع طلب معاقبتي لمدة ستة أشهر ومعاقبة النادي الأهلي والنادي البرتغالي صدر القرار فقط بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادى البرتغالى لنادى الزمالك ورفض جميع الطلبات الأخرى"





وأضاف: رغم تقديم الاتحاد المصري للفيفا لوثيقة محاباة مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي إلا أنني والحمد لله لم أعاقب وهذا يثبت صحة موقفي أما بالنسبة للغرامة المالية فسيقع الطعن فيها أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان وإلغائها باذن الله".





مرتضى يتوعد:





أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يكتفى بالغرامة التى وقعها فيفا اليوم على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأبيض الهارب وقدرها 33 مليون جنيه مصري .

وشدد مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه سيتقدم بشكوى جديدة ضد كهربا فى فيفا يطالب فيها بتعويض مالي كبير عن الأضرار التى لحقت بالنادى عقب هروب اللاعب قبل نهاية الدوري بثلاث مباريات فقط الأمر الذى أدى لخسارة الفريق اللقب المحلى بعدما كان متصدرا للمسابقة .





اتحاد الكرة يرفض اتهامات محاباة الزمالك:

رفض اتحاد الكرة الاتهامات التى أطلقها محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلي و التى تضمنت محاباة الجبلاية للزمالك ما تسبب تغريمه ماليا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وقال عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: اتحاد الكرة ليس طرفا فى القضية لا من قريب ولا من بعيد ونرفض اتهامات كهربا بالمحاباة للزمالك فى القضية.

أضاف: اتحاد الكرة دوره المنوط به تلقى المستندات والأوراق من طرفي القضية وارسالها الى الفيفا وينتهى دوره عند تلقى المراسلات والمخاطبات من قبل الفيفا الخاصة بالقضية واخطار الأندية بذلك دون تدخل من مسئول الجبلاية.

































بعد ساعات قليلة من صدمة رحيل رمضان صبحي واقترابه من بيراميدز، حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" اليوم الجمعة، بتغريم محمود كهربا لاعب الأهلي 33 مليون جنيه لصالح نادي الزمالك، مع إيقافه 6 شهور حال عدم التزامه بدفع الغرامة في خلال 45 يوما من تاريخ الحكم.