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أخبار البلد

ألبان أطفال ومواد غذائية .. مصر ترسل مساعدات عاجلة للسودان .. شاهد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:22 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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محمد إبراهيم
أقلعت طائرتى نقل عسكريتين على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان .

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخًا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء .

ومن جانبه قدم الجانب السودانى الشكر والتقدير للقيادة المصرية التى دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات .

يأتي ذلك إطار تضامن مصر مع الأفارقة وبتوجيهـات مـن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء فى جمهورية السودان .
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