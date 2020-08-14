كورونا يدمر عائلة.. وفاة زوجين بفارق ساعات بعد يومين من وفاة نجلهما

بعد زواج استمر لمدة 62 عامًا، توفي زوجان مسنان من ولاية "نيو جيرسي" الأمريكية في نفس اليوم جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، الذي أودى أيضًا بحياة نجلهما قبل وفاتهما بيومين.





وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل القصة المأساوية للعائلة الأمريكية، موضحًا أن الزوجين "لاري فريدا"، البالغ من العمر 85 عامًا، و"فيكي"، 83 عامًا، توفيا بفارق ساعات عن بعضهما البعض إثر معاناتهما من مضاعفات ناجمة عن العدوى المميتة





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وتوفي نجل الزوجين "جون فريدا" عن عمر يناهز 52 عامًا، قبلهما مباشرة، تاركًا وراءه ابنين.





وكرم "فيل ميرفي"، حاكم ولاية "نيو جيرسي"، العائلة في وقت سابق من الأسبوع الجاري أثناء مؤتمر صحفي وأيضًا من خلال سلسلة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سلط خلالها الضوء على دورهما المجتمعي.





وأشار تقرير "ديلي ميل" إلى أن الزوجين الراحلين كان قد أسسا عائلة وقاما بتربية أبنائهما الثلاثة في بلدة "فيرفيلد" الواقعة في أقصى شمال غرب ولاية "نيو جيرسي"؛ وتضم عائلتهما أيضًا 6 أحفاد، وكانا خلال حياتهما حريصين على المشاركة في أنشطة مجتمعية، كما كانا محبوبين في مجتمعهما المحلي.









وأكدت عائلة الزوجين في النعي أنهما كانا يعشقان الأجواء الأسرية ويحرصان على جمع شمل كافة أفراد العائلة معًا، ومشاركة أحفادهما في أنشطة ترفيهية بشكل منتظم رغم كبر سنهما.





ولم تتم الإشارة إلى كيفية إصابة الزوجين أو نجلهما بعدوى " كورونا ".



